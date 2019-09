Tientallen bekeuringen bij controles in en rondom Oss, een persoon opgepakt vanwege belediging

Fracties Landerd en Uden buigen zich samen over herinde­lings­voor­stel

14:53 LANDERD/UDEN - De politieke partijen van Landerd en Uden komen maandag 30 september voor het eerst samen bij elkaar om in het openbaar te praten over de fusie van beide gemeenten. De bijzondere commissievergadering is in het gemeentehuis van Uden en begint om 19.00 uur.