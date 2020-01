Tientallen hardrijders op de bon in Macharen: een snelheidsduivel racet met 134 km/u over Dorpenweg

Oss is veel minder lelijk dan gehoopt, waarschuwt de nieuwe reisgids ‘Treurtrips’

10:30 OSS - Wie een heerlijk dagje naar troosteloze gebouwen en vergane glorie wil kijken, komt in Oss bedrogen uit. De stad is namelijk veel minder lelijk dan mensen denken, waarschuwt schrijver Mark van Wonderen in zijn nieuwe reisgids ‘Treurtrips’. ,,Om heel eerlijk te zijn valt het alleszins mee.”