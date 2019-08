Tientallen kinderen zien hoe meisje op tweede schooldag wordt aangereden bij TBL Oss

Vinkelse huisarts organi­seert avond jeugd over alcohol en drugs met theater­groep

13:50 VINKEL - De Vinkelse huisarts Jos van de Sande organiseert voor 5 september in Vinkel een avond voor jongeren over alcohol en drugs. Tijdens de avond is er een interactieve voorstelling van theatergroep Helder Theater over het onderwerp.