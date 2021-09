Tientallen kleine jerrycans gedumpt op drie locaties in buitengebied Berghem en Megen

Landerd in ‘inciden­teel hoger beroep’ in zaak stank Heijderhoe­ve

23 september LANDERD - In de al jaren slepende affaire rond de Heijderhoeve, een bedrijf met 17.000 varkens aan de Schuifelenberg 3 in Zeeland, wordt binnenkort een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Niet alleen eigenaar Rob van der Heijden en de omwonenden gaan in hoger beroep tegen de laatste uitspraak van de rechtbank, maar ook de gemeente Landerd.