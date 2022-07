Ties en Gerrie zaten in overvaren watertaxi: ‘Praat niet te veel, dat spaart zuurstof’

De beelden gingen vorige week de wereld over. Midden in Rotterdam, vrijwel onder de Erasmusbrug, wordt een kleine watertaxi overvaren door een veel grotere rondvaartboot. Het kleine bootje verdwijnt onder water en komt daarna ondersteboven boven dobberen. Omstanders filmen de reddingsactie die meteen op gang komt. Wat op dat moment niemand beseft is dat zich zes mensen in leven houden met hun hoofd in een luchtbel die door de scheepsholte wordt vastgehouden.