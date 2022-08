Tijd voor langdurigere agressie bij TOP Oss: ‘We verdienden hier een goal te maken’

Er was geknokt, er werd gebaald. Logisch, want hoewel TOP Oss in het Rat Verlegh Stadion een ronduit slechte indruk achterliet tijdens de eerste helft, werd het roer na rust stevig omgegooid. Coach Kristof Aelbrecht ging veelvuldig aan het wisselen en zette zo een ploeg neer die wel degelijk partij bood. Pas toen hij in de eindfase alles-of-niets ging spelen, profiteerde de thuisploeg van de vrijgekomen ruimtes door meerdere kansen aaneen te rijgen. Hoe het spel omsloeg leverde weliswaar geen punten op, maar wel perspectief.

,,Ik denk dat je hier verdient een goal te maken”, sprak keeper Norbert Alblas. ,,In de eerste helft lukte het ons niet hoog druk te zetten, in de tweede helft tonen we meer agressie vooruit. Dan is het balen dat je met lege handen staat.” Dat laatste was te wijten aan het ene doelpunt van de wedstrijd, dat na een klein half uur spelen door een vrije trap van Ody Velanas viel. ,,We hebben een goede trainingsweek gehad, zuur dat je het dan niet dicht weet te houden.”

Keepersstrijd

Die goede trainingsweek was mede te danken aan de competitie die de van Feyenoord gehuurde keeper Thijs Jansen sinds maandag biedt. Op de vraag wanneer hij in Oss onder de lat te zien is, was diens antwoord daags voor de wedstrijd ‘zo snel mogelijk’. Alblas vecht de komende week echter onverdroten voort om de positie van eerste keeper bezet te houden. ,,Ik ben bij dat er weer drie keepers zijn, en voor de rest is er niks veranderd. Ik moet het gewoon elke wedstrijd laten zien, net als alle andere jongens. Dat is topsport, en daar werken we elke week hard aan.”

Vrijdag krijgen Alblas en zijn ploegmaten visite uit Venlo. VVV opende hun seizoen sterk met overwinningen op Almere City en De Graafschap. In duel met het uit de eredivisie gedegradeerde PEC Zwolle, kregen zij op zondagmiddag echter een verpletterende 4-0 nederlaag te verwerken. De Limburgers zullen dus vastbesloten zijn de smaak daarvan snel weg te poetsen. Tijd voor TOP Oss om ditmaal 90 minuten lang de assertiviteit te tonen, waarover het in Breda drie kwartier lang bewees te beschikken.