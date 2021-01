Tijdelijk extra hooglanders in Keent vanwege verwacht hoogwater Waal: ‘Niet wachten tot het te laat is’

KEENT - Een aantal hooglanders in de regio Nijmegen worden uit voorzorg van het hoogwater verplaatst naar het natuurgebied Keent. In Oosterhout en Lent wordt eind deze week of anders begin volgende week hoogwater verwacht, als gevolg van regen en smeltwater vanuit de Alpen. Het hoogwater zal niet of hoogstens beperkt een rol spelen op de Maas. Daar worden dan ook geen maatregelen genomen.

De kuddebeheerders van de Stichting Taurus zijn eerder deze week in de stadswaarden van Oosterhout en Lent begonnen de dieren bijeen te drijven. De verwachting is dat deze dieren woensdag of donderdag naar Keent gebracht gaan worden, aldus Ronald Goderie van Stichting Taurus. ,,Precies weten we de aankomst niet, want het gaat om dieren.” De - naar schatting zes tot tien hooglanders - worden tijdelijk in een wei achter de boerderij van Stichting Taurus in Keent geplaats.

Golf water

,,Rijkswaterstaat heeft ons gewaarschuwd dat er een redelijk grote kans is dat er over een aantal dagen een golf water aan komt. Hoeveel weten we niet en de geluiden daaromtrent wisselen nogal eens”, zegt Ronald Goderie van Taurus. ,,maar we willen niet wachten tot het te laat is.” De hooglanders zullen in Keent blijven tot er geen hoogwater meer te verwachten valt. In het natuurgebied Keent lopen op zo'n 360 hectare in totaal zo'n honderd dieren rond.

Het hoogwater zal zich vooral beperken tot de Waal en zal voor de Maas geen of vrijwel geen gevolgen hebben, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat en Ronald Goderie van Stichting Taurus. Zij stellen dat het compleet verschillende rivieren zijn, met een geheel andere aanvoer van water. Via de Waal en Rijn komt smelt- en regenwater uit de Alpen. De aanvoer van de Maas is vooral regenwater en deels afkomstig uit de Ardennen.

Veerponten uit de vaart?

In Nijmegen en omgeving wordt er ondertussen rekening mee gehouden dat kades en uiterwaarden kunnen onderlopen. Ook wordt overwogen om verschillende veerponten uit de vaart te halen. Dat is niet het geval met de veerponten in de Maas, aldus interim-bestuurder Jan van Loon van Stichting Maasveren. ,,Er is wel sprake van wat verhoogde stroming, maar er zullen in de Maas geen problemen optreden.”