Tijdelijk lege straten bij scholen Heesch smaken naar méér

Corona zorgt tweemaal daags voor een onvoorziene rust in 't Vijfeiken, de vroegere Schoolstraat in het hart van Heesch. In andere tijden is het hier 's ochtends en 's middags altijd even een gekrioel van parkerende, stoppende en weer wegrijdende auto's. Nu even niet. Om kwart over acht zetten conciërges van Toermalijn en Delta dranghekken midden op de weg en komt er 20 minuten lang geen auto meer door. 's Middags gaat het net zo.