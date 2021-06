Tijdelijk theater in Philips van Kleef Bolwerck

Het Philips van Kleef Bolwerck, tijdelijk dus het Philips van Kleeftheater, is een met gras begroeid bolwerk (uitbouw in een verdedigingsmuur of -wal ), in een halfronde vorm en naar beneden hellend. Als vanzelf dus eigenlijk uitermate geschikt voor een voorstelling. Dat vond ook Martin Jan van Mourik, in wiens achtertuin dit natuurlijke theater zich bevindt. ,,Ik raakte aan de praat met mensen van Een Schone Dood. Ze hebben wel vaker in Ravenstein gespeeld. Zo kwamen we op het idee.”

In het gras zitten

Het Nijmeegse gezelschap speelt de voorstelling ‘In Het Gras’, over onoverkomelijke verschillen, en een gemeenschappelijke vijand die wellicht toch tot eenheid leidt. De titel is toepasselijk, aangezien de toeschouwers, maximaal vijftig per voorstelling, in het gras zitten.

,,We zullen duidelijk met bordjes aangeven waar het publiek kan zitten, zodat de coronaregels goed in acht genomen worden’’, aldus Van Mourik, die als de dubbelrol van historisch verdedigingswerk én theater hem bevalt, best wil nadenken over een vervolg. ,,Kijk, ik heb die tuin toevallig, ik heb er al zolang geleden voor betaald dat ik dat niet eens meer weet, en ik vind eigenlijk dat ie van Ravenstein is. Ik verwacht dat ik er weinig last van zal hebben, van die voorstellingen. Het zijn per slot van rekening theaterbezoekers, geen voetbalsupporters.”

Tijdelijke toiletten

Voor de sanitaire voorzieningen is een afspraak gemaakt met het bouwbedrijf dat op 20 meter afstand toevallig aan het werk is en twee tijdelijke toiletten heeft geplaatst. En als het regent? ,,Tsja, dan hebben we pech gehad. Dan halen we het een keer in”, belooft Van Mourik.