Tijdens Liberation Obstacle Run is het afzien op het Osse Omaha Beach

Column: Oogklepjes

7:00 Later zullen ze zeggen dat het ooit begon met die mishandelingen in september 2019, in het Brabantse stadje Oss. Dat moet wel één van de laatste keren geweest zijn, dat mensen zich nog met elkaar bemoeiden op straat. Ik hoor het me vertellen, als oud omaatje, aan de kinderen van mijn kinderen. Ons huis is een volledig dichtgetimmerde vesting, net als de meeste huizen. Tuinen zijn er niet meer. Die zijn inpandig, want de trend om niets meer van elkaar te tolereren heeft zich van de openbare ruimte naar onze huizen verplaatst.