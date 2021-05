Tip van vertrekkend leraar Mart van Grinsven aan collega’s: ‘blijf je bijscholen en geniet van je werk’

Nadat Van Grinsven in 1977 zijn onderwijsdiploma haalde op de Bossche Pedagogische Academie, kwam hij na diverse invalklussen terecht op basisschool Elzeneind in Oss. Zeven jaar later was de Schakel in Ammerzoden het volgende station, in 2001 gevolgd door de Osse Ruwaardschool. In 2008 verkaste hij naar basisschool de Fonkeling in Berghem.Daarbij deed hij de opleiding tot remedial teacher en runde hij 35 jaar zijn eigen praktijk met voornamelijk aandacht voor dyslectische kinderen.

Goed om regelmatig te wisselen

,,Het is een goede zaak om regelmatig van school te wisselen. Tot 1993, het jaar dat ik ging werken als intern begeleider, heb ik alle klassen onder mijn hoede gehad. Alle groepen hebben hun charmes maar als ik moet kiezen, worden het toch de kleuters die ik in Ammerzoden vijf jaar heb les gegeven. Machtig mooi, die kleintjes, what you see is what you get. In de coronatijd ontving ik ook de kleuters bij de poort van de school. Daarmee leer je de kinderen en hun ouders kennen. Soms voel je zo’n handje in jouw hand met als boodschap: met jou wil ik wel mee”, zegt Van Grinsven.

Boodschap aan leraren

Met ruim vier decennia ervaring op de teller is terugblikken een koud kunstje. ,,Natuurlijk zijn kinderen en ouders veranderd, want veel mondiger geworden. Ook het onderwijs zelf heeft zich ontwikkeld. Maar liever dan verschillen opsommen wil ik afscheid nemen met enkele tips die zijn gebaseerd op kennis, met het risico dat ik klink als een oude man die de wijsheid in pacht heeft. Een boodschap aan leerkrachten is dat ze zich blijven bijscholen, dat maakt het werk alleen maar leuker en je voelt dan zelfvertrouwen als ouders met lastige vragen komen. En ook: geniet van je werk.”

Aanpassen aan speciale behoeften

Ook voor ouders heeft Van Grinsven nog wel een tip. ,,Jullie vragen om passend onderwijs, dat vraagt ook om je kroost passend op te voeden. Veel ouders zijn niet van plan hun leven aan te passen aan de speciale behoeften van kun kinderen, de coronatijd bracht dat duidelijk in beeld.” Ook over het zogenaamde inclusief onderwijs, het onderwijs waarbij kinderen ongeacht hun beperking, naar hetzelfde onderwijs in hun eigen woonwijk gaan als kinderen zonder beperking, heeft Van Grinsven ideeën: ,,Dat is een goede zaak maar het regulier en speciaal onderwijs zouden op een meer met elkaar moeten optrekken. Waarom lopen er op het speciaal onderwijs bijvoorbeeld psychologen en pedagogen en ontbreken die op het reguliere onderwijs ?”

Vanaf nu is het codewoord ‘niets’ voor Van Grinsven. ,,Koken, tuinieren, wandelen, klussen, ik vind veel dingen leuk. Nee, een wereldreis trekt me niet, ik ben een goeie huismus.”