Titus Brandsma krijgt eigen singel in Nijmegen

Dit eerbetoon volgt op de bekendmaking van de heiligverklaring van Brandsma, die later dit jaar zal plaatsvinden. Het deel tussen het Keizer Traianusplein en de Prins Mauritssingel (noorden van Nijmegen over de Waal) gaat naar de verzetsheld vernoemd worden.

Brandsma (1881-1942), geboren in Friesland, was hoogleraar in Nijmegen en publicist die als priester zeer maatschappelijk betrokken was op het gebied van de katholieke emancipatie, katholiek onderwijs en de journalistiek. Hij verzette zich hevig tegen het oprukkend nazisme. In 1942 werd hij in Dachau door de nazi’s vermoord.