Titus draait door in Oss, en kan dat nog wel honderd jaar langer doen

Gloednieuw initiatief Engel of Death Festival is ode aan deathmetal

Het is weer eens wat anders dan pré-carnaval op 11-11: het ‘Engel of Death Festival’ in cultuurpodium Groene Engel in Oss. Doordrenkt van stevige gitaarrifs en diepe breakdowns. Hoofdprogrammeur Hugo Berends (39) heeft er zin in. „Het gaat er uiteraard om dat het publiek zich vermaakt, maar zelf ben ik er ook wel voor te porren.”

4 november