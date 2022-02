Toch geen ‘nachtprotest’ in Udense Carrousel

Boete van 50.000 euro

Volgens Van Kessel heeft de gemeente Maashorst hem per brief en telefoon laten weten dat het horecabedrijf zich aan de huidige geldende coronaregels dient te houden. ,,We zouden de toegangs-, sluitings- en coronaregels overtreden indien wij open zouden gaan. En daarmee zouden we een boete van 50.000 euro riskeren. Dat gaat hem dus niet worden.” In Amsterdam dreigt de gemeente met boetes van 4500 euro. Van Kessel daarover: ,,Dat risico had ik nog wel aangedurfd, maar die 50.000 euro is me toch echt wel te gortig.”

Van Kessel baalt flink van de huidige situatie: ,,Ik had mee willen doen aan die actie omdat we serieus willen worden genomen als sector. We zitten al bijna twee jaar op slot. Wij hebben altijd onze verantwoording genomen en bewezen dat we het kunnen. Deze actie van de gemeente vind ik disproportioneel. Ik ben er woedend over. Dit is gewoon machtsmisbruik.” Hij hoopt er nog enigszins stilletjes over dat er nog landelijk beleid volgt, maar houdt desondanks rekening dat zijn zaak gesloten blijft. ,,Maar dan gaan we er toch echt volgende week keihard tegenaan. Dan zal en moeten we toch echt kunnen draaien.”