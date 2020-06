Toch nog een beetje kermis in Oss: exploitanten trekken rond met oliebollen en blikgooien

Ze mogen weer op het TBL. ,,Dit is waar we het voor doen”

18:00 OSS - Het is even een beetje dringen bij de deur, maar dan zitten de 300 leerlingen en 130 docenten van het TBL binnen een paar minuten op hun plek; in een lokaal met maar een paar tafels, met de deur open, en een dikke fles ontsmettingsmiddel in hun midden. Anders, maar na tien weken thuis maakt dat niet uit.