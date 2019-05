Toch nog een zandsculptuur in centrum van Oss

TOP Oss kan 30.000 euro verdienen tegen Helmond Sport

17:40 Het is al een mooi seizoen voor TOP Oss, maar het kan vrijdag tegen Helmond Sport nog ietsje mooier worden. Als de ploeg van Klaas Wels hoger dan 9de eindigt in de Keuken Kampioen Divisie, klimmen de Ossenaren over Helmond Sport heen in de ranglijst om de televisiegelden. Dat levert TOP volgend seizoen liefst 30.000 euro extra op. Een remise tegen Helmond Sport is al voldoende.