Toen Wim Kok premier werd, regeerde VDG al in Oss: ‘Heel bijzonder, dit doet bijna niemand ze na’

TIJDREIS SP kwam 25 jaar geleden voor eerst aan de macht: ‘Nou gaat Oss naar de klote’

OSS - Heel Nederland richtte in 1996 de blik op Oss, want daar kwam voor het eerst in de geschiedenis de SP aan het roer van een gemeente te staan. 25 jaar later blikken de hoofdrolspelers terug op deze omwenteling. ,,Het was echt een bevrijding.”

12 augustus