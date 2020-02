Toeristenbelasting? Voor een kat betaal je toch ook geen hondenbelasting.

Arbeidsmigranten zijn geen tijdelijke passanten en al helemaal geen toeristen. Ze zijn het smeermiddel van onze economie, die razendsnel knarsend zou vastlopen zonder het Oost-Europees arbeidskapitaal. Sterker nog, er zullen méér arbeidsmigranten komen, en van verder weg, want met alléén Europees arbeidskapitaal hou je al die nieuwe dozen op Vorstengrafdonk en Heesch-West niet draaiende. Bob Vink zwengelt hier nu, misschien onbedoeld, het debat aan. Het lijkt me slim als Oss, Brabant en Nederland in navolging van de landen om ons heen er heel snel en heel hard over na gaan denken waar al die mensen nu en straks gaan leven. Met z’n allen op een kluitje op een camping in de bosjes, lijkt me, hoewel beter dan zwervend over straat, zoals in Oss ook gebeurt, niet de beste optie.