Toeristisch Oss bundelt de krachten op nieuwe site: ‘Je treft 't in Oss!’

Zonne­schijn­tje Oss verrast met 7000 euro benefiet­con­cert Heesch

25 februari HEESCH - Benefietconcert Nothing Else Matters in Heesch heeft in totaal 7000 euro opgebracht. Met het geld kan creatief centrum Het Zonneschijntje meer doen voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben.