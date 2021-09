Toermalijn en Delta in Heesch zijn voortaan samen Eikenwijs

De nieuwe naam is bedacht door leerling Chris uit groep 2, nadat vorig schooljaar een oproep was gedaan aan de kinderen, teamleden en ouders om met ideeën te komen. Het team heeft daaruit een selectie gemaakt en de identiteitscommissie bepaalde de uiteindelijke keuze. Het verhaal erachter is daarna door team en commissie samen uitgewerkt, zegt directeur Marielle Klasen.

De boom is een eik aan 't Vijfeiken

De school is als een boom. Kinderen klimmen, ieder in hun eigen tempo, via een ladder naar boven om te reiken naar dat ene blad met hun mogelijkheden en grenzen. De boom is een eik aan 't Vijfeiken, de straat waar de school staat. Een plek waar kinderen groeien in eigenheid, waar ze kennis opdoen en waar ze wegwijs worden gemaakt in de wereld.

Sinds vorige week oefenden de kinderen al met het maken van rebussen voor de bekendmaking. Vandaag kreeg elke groep de letters waarmee ze het woord Eikenwijs konden vormen, om vervolgens via een rebus te controleren of het woord klopte. De groep die dat het snelst deed, won. Dat was groep 4a. Een leerling uit die groep mocht samen met Chris de banner met het nieuwe logo uitrollen op het schoolplein. Daar waren wel alle kinderen en het team, maar geen ouders bij aanwezig vanwege de coronaregels.