Ton Bast verloor al jong twee broers, maar dat maakte hem extra gedreven: niet lullen, maar redden

Ton verloor als jong manneke zijn twee oudere broers. Verdriet had hij, zeker. Maar het maakte hem ook ondernemend, hulpvaardig, zou later zeker blijken. Geboren in 1929, op 28 november in Tilburg, midden in de crisisjaren, net een tiener als de oorlog uitbreekt, en het hele gezin naar Hilversum verhuist om onder tewerkstelling van vader Bast uit te komen.