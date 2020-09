Toneelclubs gaan weer op de planken; soms letterlijk op afstand

Voor BLUV, dat in Hoessenbosch speelde, veranderde er niet heel veel. De voorstelling De Knecht van Twee Meesters stond sowieso al gepland voor september. Daarnaast speelt BLUV altijd in de openlucht. Speelster Miron Hageman: ,,Wij konden het nog even aankijken, toen door corona alle voorstellingen werden geannuleerd en de theaters dicht moesten.” Na een tijdje repeteren via livestreams zochten ze elkaar weer op. ,,In het begin repeteerden we met twee of drie personen. Pas na 1 juni konden we met de hele groep samenkomen, maar toen deden we het ook twee à drie keer in de week.”