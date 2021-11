Tonnie Oppers uit Schaijk is koninklijk onderscheiden voor zijn vrijwilligerswerk

Wegwijzer Bernheze moet naar een betere plek en krijgt jeugdzorg erbij

HEESCH - De gemeente Bernheze gaat op korte termijn een andere plek zoeken voor Wegwijzer Bernheze. Het integrale loket voor toegang tot de zorg zit nu op de tweede verdieping in De Pas. Gekeken wordt naar andere mogelijkheden in De Pas of in het gemeentehuis.

4 november