Toon Rovers, erelid Nooit Gedacht Geffen, overleden

Oss schakelt door met elektrisch rijden: bijna drie keer zoveel laadpalen in anderhalf jaar tijd

OSS - Goed nieuws voor bezitters van een elektrische auto. Het aantal openbare laadpalen in Oss is in anderhalf jaar tijd bijna verdrievoudigd. Op dit moment staan er 94 binnen de gemeentegrenzen en het einde van de groei is nog lang niet in zicht.

11 februari