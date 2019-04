TOP Oss Cup gaat verder als Brabant Open Cup

Titus Brandsma krijgt eigen plantje in klooster­tuin Megen

15:28 MEGEN - Standbeelden zijn er al in zijn steden Oss en Nijmegen. Nu krijgt pater Titus Brandsma, in 1942 vermoord vanwege zijn verzet tegen het nazisme, ook een eigen plantje. In Megen waar hij zes jaar lang op het gymnasium zat.