TOP Oss-fan Rowan snakt naar de vrijdagavond op 'C’

Dat het pats-boem ‘Schluss’ was met de competitie, deed ‘m al wel een beetje zeer. Dat corona nou juist de battle tegen aartsrivaal FC Den Bosch van de mat veegde, voelde als extra vervelend.

En dat TOP Oss-diehard-fan Rowan Cremers (28) daarna óók maandenlang zijn voetbalvrijdagavonden moest missen, was nog wel het meest klote. Geen getapt biertje op ‘C’ met de boys, maar een drankje op de bank naast vriendin Esther. ,,Dat was op zich wel prima, maar geloof me, ik snak nu echt wel naar mijn standaard-vrijdagavond, met de wekelijkse thuis- én uitwedstrijden.”

Voetbaldubbelleven

Vandaag zoekt de geboren en getogen Ossenaar, die jarenlang een voetbaldubbelleven leidde, maar wat graag zijn toegewezen kuipstoeltje op als TOP Oss zijn eerste thuis-oefenpot tegen Excelsior speelt. Zit-ie noodgedwongen gescheiden van maat Marvin; de rest is nog op vakantie.

Quote 'Je houdt er rekening mee dat wij niet zomaar even voor een plek in de nacompeti­tie gaan’ Rowan Cremers

,,Ja, ik voetbalde een groot deel van mijn jeugd bij Margriet, maar was vanaf m’n middelbareschooltijd op het Maaslandcollege tegelijkertijd echter ook fan van TOP. Ik heb amateur- en betaald voetbal altijd los van elkaar gezien. Mijn eerste seizoenkaart viel trouwens samen met het grootste bijna-succes: het jaar dat we bijna promoveerden, ten koste van NAC Breda.”

Onafgebroken seizoenkaarten

,,Na 2004 schafte ik, op één jaar na, onafgebroken seizoenkaarten aan. Op den duur ben ik, met ons vast groepje TOP-fanaten uit Haren, Berghem en Oss, ook de uitwedstrijden gaan bezoeken. Nee, Esther weet al een jaar of acht niet beter dan dat ik de vrijdagavond voor mijn club vrijhoud. Ze volgt inmiddels zelfs de resultaten, zodat ze mijn gemoedstoestand enigszins kan peilen als ik thuiskom.”

Master in fiscaal recht

Rowan, voetbalfan mét master in fiscaal recht, is apetrots op zijn clubke dat met beperkte middelen (‘en met name dankzij Peter Bijvelds’ inbreng’) er jaarlijks het beste van probeert te maken. ,,Je houdt er elk seizoenbegin rekening mee dat wij niet zomaar even voor een plek in de nacompetitie gaan. Soms oogt de selectie op papier beter dan daadwerkelijk op het veld te zien is; soms is het juist omgekeerd en staan er spelers op die het jaar erna met wat winst verkocht worden. Dat weet je. Moet je niet over zeuren. Punt.”

Aan- en verkopen

Ja, Rowan miste de voorbije maanden het tribunegeëmmer over aan- en verkopen. ,,Veel heb ik de jongens door corona sowieso niet gezien; hooguit op een feestje. Dan waren we rap uitgekletst over TOP. Natuurlijk volgde ik - ook op vakantie in het Zeeuwse Kamperland - op Twitter, Facebook en Instagram nieuws over TOP. Zou mooi zijn als zo’n Piet Velthuisen als keeper bij ons blijft, of die Youri Loen voor de aanval. Afwachten maar.”