TOP Oss heeft de buik vol van verliespartij in blessuretijd: ‘We zijn het nu echt zat’

Ernstig ongeluk met twee vrachtwagens op N279 bij Heeswijk-Dinther

13 oktober HEESWIJK-DINTHER - Op de N279 bij Heeswijk-Dinther is dinsdagavond rond 19.45 uur een ernstig ongeluk gebeurd. In de richting van Den Bosch botsten twee vrachtwagens op elkaar. Eén van de chauffeurs raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De weg was na het ongeluk een groot deel van de nacht afgesloten.