TOP Oss legt drie fans stadionverbod op na gooien vuurwerk tegen FC Den Bosch

Eén van de fans werd opgemerkt door een oplettende steward. Twee anderen zijn later in de kraag gevat op basis van camerabeelden. TOP heeft het trio per mail en brief laten weten dat ze voorlopig niet meer welkom zijn bij alle thuis- en uitwedstrijden van de club. Mogelijk wordt ook de schade van het vuurwerk op het drietal verhaald. De clubleiding gaat nog met drie in gesprek om hun kant van het verhaal te horen.

Landelijk stadionverbod

SInds 2018 weer uitfans toegelaten

Nadat de wedstrijd in De Vliert in 2014 uit de hand liep, waren drie jaar lang bij onderlinge ontmoetingen van FC Den Bosch en TOP Oss geen bezoekende fans welkom. Pas sinds 2018 worden opnieuw uitfans toegelaten. De grote vraag is nu of het vuurwerkincident van vorig weekend daar verandering in brengt. Naar verwachting hakken de gemeenten daar binnenkort een knoop over door.