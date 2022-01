TOP Oss met opgeheven hoofd weg uit Den Haag: ‘Dat geeft me een boost en motivatie’

Het scheelde weinig of Franslyn Nsingi had meteen een droomdebuut bij TOP Oss gemaakt. Een klein kwartier kreeg de aanvaller die deze week overkwam van het beloftenteam van Cambuur Leeuwarden de tijd om zich te bewijzen. In het duel met ADO Den Haag had hij bijna de gelijkmaker op de schoen, toen Jearl Margaritha hem over de rechterflank de bal toespeelde. ,,Maar: mispeer”, typeerde hij het zelf. ,,Ik schampte de bal iets, waardoor er nog een kans ontstond voor Kay [Tejan], alleen de keeper stond in de weg.”