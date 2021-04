TOP Oss-spelers dribbelen door op schoolpleinen in Ussen

,,Als ze bij Margriet komen scouten voor PSV speel ik slecht, want daar wil ik niet heen”, zegt de kleine Sem, gehuld in een Ajax-trainingsjack. Jan Lammers en Lion Kaak kunnen er hartelijk om lachen. De twee profspelers van TOP Oss zijn op maandagmiddag na de training van hun eigen team nog niet huiswaarts gekeerd, want ze gaan eerst nog een uurtje aan de gang op het schoolplein van basisschool De Polderhof. Het is onderdeel van het project ‘TOP Oss Meets Ussen’, waarbij spelers van de club in de maanden maart en april op basisscholen in de Osse wijk voetballes komen geven.