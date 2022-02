TOP Oss treft FC Eindhoven in tweeluik, maar punten staan er maar één keer op het spel

TOP Oss treft op vrijdagavond FC Eindhoven in het ‘Osse Kuipje’. Het zal de eerste wedstrijd in een tweeluik zijn, want maandag komen de ploegen in Eindhoven elkaar alweer opnieuw tegen.

Zowel TOP Oss als FC Eindhoven zitten momenteel in een prima flow. De Ossenaren knokten zich na de winterstop van de bodem van het klassement terug naar de middenmoot, terwijl Eindhoven sinds het begin van december al niet meer verloren heeft en inmiddels al vier zeges op rij geboekt heeft. De laatste daarvan was een overrompelende 4-1 overwinning op Excelsior. De Eindhovenaren zijn daarmee niet alleen uitgegroeid tot subtopper op de ranglijst, maar dingen direct mee om de periodetitel. Aan motivatie zal het de ploeg op bezoek in Oss dus niet ontbreken.

De Ossenaren zagen op hun beurt een reeks van even veel overwinningen vorige week stranden. Door de 3-1 thuiszege van FC Emmen moest TOP het met drie opeenvolgende overwinningen doen.“Maar het is niet zo dat we aan alle kanten voorbij werden gelopen”, zag coach Bob Peeters, die tevreden is met hoe zijn ploeg er inmiddels organisatorisch uitziet. “Het team staat.”

Oefenduel

Dat zal ook moeten, wil het de momenteel goed renderende Eindhovense voorhoede van het scoren afhouden. Maar of het nu de equipe van Peeters is, of van trainer Rob Penders die victorieus uit het Brabants onderonsje komt, maandag wacht alweer kans op revanche. In het duel dat de twee ploegen op maandag in Eindhoven uitvechten staan er echter geen punten op het spel, het betreft dan slechts een vriendschappelijke oefenpartij.