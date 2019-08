TOP Oss zet op én om 't veld de laatste puntjes op de i

Drukke dagen zijn het wel, zo vlak voor de start van een nieuwe voetbaljaargang. Want in de zomer, als veel sponsors, stagiair(e)s en vrijwilligers nog op vakantie zijn, zijn er nog best wel wat klusjes die in de laatste paar dagen verricht moeten worden, zeker als je met een thuiswedstrijd (tegen Jong Ajax) begint. Zo worden bijvoorbeeld alle stoeltjes nog eens goed gepoetst, de nieuwe sponsorboarding moet nog op z'n plaats worden gezet en supporters moeten hun seizoenkaart - zo'n duizend in totaal, hetzelfde als in 2018/2019 - ophalen.