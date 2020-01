TOP-stadion nog lang niet vol voor bekerkraker tegen AZ: 750 kaarten verkocht

Ossenaar die valse moordbeken­te­nis deed, nu opgepakt bij Operatie Alfa

17:19 OSS - De 24-jarige Ossenaar die vorige week door de politie is aangehouden in het kader van de Operatie Alfa, is de man die in juni 2018 een valse bekentenis aflegde over de dodelijke schietpartij waarbij Peter Netten om het leven kwam. Deze Kaan D. werd in december 2018 vrijgelaten omdat politie en justitie aanwijzingen hadden dat hij de valse bekentenis aflegde in ruil voor 1,5 miljoen euro.