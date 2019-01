Topdrukte voor agenten in Osse wijk, al veertien inbraken in januari: ‘Zij zijn brutaal, wij mogen brutaler worden’

Albert Heijn in Berghem de komende dagen dicht, maandag meer bekend over toekomst van het pand

15:19 BERGHEM - Het was vrijdag een van de grote vragen voor mensen uit Berghem: ‘Wat gebeurd er na vrijdag met de lokale Albert Heijn na het aflopen van het huurcontract?’ Zaterdag is één ding in ieder geval zeker, de winkel gaat tijdelijk dicht.