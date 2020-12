Topgeheim dat je toch kunt raden: Oss’ bedrijf wordt spil in vaccinverspreiding

(Zorg)coöperaties brengen lichtjes in de duisternis

12 december RAVENSTEIN - Verenigingen, instellingen en ondernemingen willen in deze tijd, waarin het onmogelijk is om groepsactiviteiten te organiseren, toch iets betekenen voor hun leden of medewerkers. Bestuursleden bedenken daarom allerlei alternatieven om op een veilige manier iets te organiseren. Zo ook de Coöperatie Land van Herpen en Zorgcoöperatie Ravenstein. De laatste haakte met veel plezier aan bij een initiatief van Lunchlokaal Pleur in Ravenstein.