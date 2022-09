Torengebouw midden in Schaijk knipoogt stijlvol naar gesloopte kazerne

Excuses MSD voor onwel worden medewer­kers na giftige verfdampen

BOXMEER - Er is het nodige fout gegaan bij het aanbrengen van een coating op een vloer bij een bedrijfshal van MSD Animal Health in Boxmeer. Dat erkent MSD na eigen onderzoek, nadat in mei van dit jaar medewerkers onwel waren geworden door giftige lucht.

13 september