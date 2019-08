Tractor kort na diefstal gevonden in garagebox in Oss

update + video Kermismede­wer­ker gewond in Oss na val van zes meter hoogte

14:47 OSS - Aan het Eikenboomgaardplein in Oss is een kermismedewerker woensdagochtend rond 11.00 uur gewond geraakt na een val van zes meter hoogte. De man was bezig met de opbouw van attractie Flipper. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.