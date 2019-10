Tractor vat vlam aan Ruwaardsingel in Oss

SP maakt zich boos en wil binnen drie maanden nieuwe regels voor feesten en festivals in Oss

12:10 OSS - De SP is de constante discussies over feesten en festivals in Oss helemaal beu. De partij wil daarom uiterlijk in februari praten over zaken als geluidsvolume, verdeling van feesten over de gemeente en de hoeveelheid overlast die in de binnenstad acceptabel is. Zo weten organisatoren snel waar ze aan toe zijn.