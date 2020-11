Traditie Heesch overeind: For Mineur trapt ook 2021 af, digitaal

HEESCH - Door corona krijgt Heesch voor het eerst sinds mensenheugenis geen echte nieuwjaarsontmoeting. Cabaretgroep For Mineur wil toch een show in elkaar steken en die online verspreiden.

Hoe dit precies gaat gebeuren, zegt For Mineur nog niet te weten. ,,We hopen dit snel te kunnen melden’’, zegt For Mineur-lid Hans Alferink.

Voor de hand ligt een uitzending die geheel of gedeeltelijk vooraf opgenomen is. Daarbij kan de ervaring helpen die in de voorbije jaren opgedaan is. In de laatste shows speelde de lokale cabaretgroep al volop met vooraf gefilmde beelden.

Het traditionele optreden van For Mineur bleek in de voorbije decennia de ruggengraat van de nieuwjaarsbijeenkomst in Heesch. Waar elders de klad kwam in gemeentelijke recepties, bleef De Pas op 1 januari vol stromen. Even kijken wat ‘de For’ te melden had over het voorbije jaar en meteen wat handen schudden: honderden Heeschenaren togen ervoor naar hun dorpshuis.

Traditie in ere houden

Puur door corona kan zo'n bijeenkomst over een ruim een maand niet. Maar For Mineur wil toch héél graag het podium op. ,,We willen de traditie in ere houden’’, zegt Alferink. ,,En juist nu is er voor ons meer dan genoeg te bespreken.’’

Voor de Heesche cabaretgroep is 2020 een inspirerend jaar, bedoelt Alferink. Er gebeurden opmerkelijke dingen in het dorp. Denk aan de lokale Hop On Hop Off bus, de start van gezondheidscentrum Ceres mét twee plastisch chirurgen, de bestuurlijke soap over de afwezige wethouder. En dan zijn er nog alle verwikkelingen rond dorpshuis De Pas, de thuisbasis van For Mineur.