Trampolinespringer fietst voor eigen Olympische droom én noodlijdende ondernemers

Trampoline­sprin­ger Milco Abrahams uit Oss maakt salto's nu noodgedwon­gen buiten: ‘Het is niet ideaal’

4 juni OSS - Het is een gek gezicht: op het plein tussen de Maasporthal en de sporthal van sportvereniging Flik Flak in Den Bosch springen trampolines in het oog. Zo'n vijf tot zes meter boven de trampolines maakt Ossenaar Milco Abrahams zijn salto's en schroeven in de buitenlucht. ,,Het is niet ideaal, maar ik ben al lang blij dat ik weer wat kan doen", zegt het 19-jarige talent, dat in december nog deelnam aan het WK in Tokio.