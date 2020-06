Trampolinespringer Milco Abrahams uit Oss maakt salto's nu noodgedwongen buiten: ‘Het is niet ideaal’

OSS - Het is een gek gezicht: op het plein tussen de Maasporthal en de sporthal van sportvereniging Flik Flak in Den Bosch springen trampolines in het oog. Zo'n vijf tot zes meter boven de trampolines maakt Ossenaar Milco Abrahams zijn salto's en schroeven in de buitenlucht. ,,Het is niet ideaal, maar ik ben al lang blij dat ik weer wat kan doen", zegt het 19-jarige talent, dat in december nog deelnam aan het WK in Tokio.

De sporthallen in Nederland zitten vanwege het coronavirus nog op slot. Omdat de Nederlandse trampolinespringers geen onderdeel uitmaken van het topsportprogramma van sportkoepel NOC*NSF krijgen zij ook geen vrijstelling om binnen te trainen. Dus besloten ze een maand geleden om de trampolines naar buiten te verplaatsen.

De trampolinespringers zijn niet de enige die gebruik maken van de buitenlucht op het plein bij de Maaspoorthal. Ook de turners en acrogymers doen hun oefeningen onder een stralende zon of dik pak wolken. ,,Iedereen stond te popelen om weer te beginnen. Het is een prima oplossing tot we weer gewoon in de hal mogen trainen", aldus Abrahams.

Energieboost door trampolinespringen

De Ossenaar kon zijn energie de afgelopen weken maar moeilijk kwijt thuis. Van de vereniging had hij een schema meegekregen om oefeningen voor zichzelf te doen, maar daar kreeg hij niet de energie van die hij van trampolinespringen krijgt. ,,Het waren vooral kracht- en stretchoefeningen om de spieren sterk en soepel te houden."

Quote Het was improvise­ren Milco Abrahams

In plaats van hoge sprongen in de lucht, deed hij zijn oefeningen in de woonkamer. ,,Het was improviseren", geeft hij toe. ,,Ik had niet eens een goed yogamatje om mijn oefeningen op te doen." Het enige voordeel was dat hij in de weken dat de sport op zijn gat lag, veel aandacht aan zijn school kon besteden. Door zijn drukke agenda en toernooien in het buitenland liep hij achter.

Opgelucht en blij was Abrahams toen hij hoorde van het inventieve idee om de trampolines en veiligheidsmatten naar buiten te verplaatsen. Niet alleen kon hij dan weer trampolinespringen, ook keek hij ernaar uit zijn trainingsmaatjes weer te zien. ,,Thuis deed ik alles in mijn eentje, dat was behoorlijk saai."

Wind kan gevaarlijk zijn

De afgelopen weken had hij geluk met het mooie weer, maar ideaal is de situatie niet, voegt Abrahams daaraan toe. De felle zon kan verblindend werken en de wind kan hoge sprongen gevaarlijk maken. Bij regen is het niet mogelijk om naar buiten te gaan.

Quote Ik heb drie sprongen die ik mentaal lastig vind, maar die wel belangrijk zijn voor mij Milco Abrahams

Om bezig te blijven, past Abrahams zijn trainingen aan de omstandigheden aan. Zijn sprongen zijn lager en moeilijke elementen in zijn oefening traint hij los van elkaar. ,,Ik heb drie sprongen die ik mentaal lastig vind, maar die wel belangrijk zijn voor mij. Door ze los van elkaar te doen, blijf ik ze toch oefenen.

Hopen op goed weer

Het kabinet maakte vorige week bekend dat binnensportaccommodaties per 1 juli weer open mogen. Dan hoeft Abrahams ook niet meer een half uur voor de training aanwezig te zijn om alle spullen naar buiten te dragen en op te bouwen. Tot die tijd hoopt de Ossenaar op goed weer, zodat hij zijn sprongen zonder gevaar in de buitenlucht kan blijven maken.