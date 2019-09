Tranen van mensen om kinderen die ze niet eens kenden

Muurschil­de­ring kleurt Plein 1969

19 september HEESWIJK-DINTHER - De bibliotheek op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther krijgt een enorme wandschildering van een Zuid-Amerikaanse vrouw. Professioneel kunstenaar Tymon de Laat uit Rotterdam is terug in de gemeente Bernheze om zijn derde kunstwerk niet op papier, maar op de muur te zetten.