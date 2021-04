Transitie in landbouw bezorgt Oss bergen werk: tot wel twaalf extra mensen nodig

OSS - De transitie in de landbouw bezorgt Oss de komende jaren zó veel werk dat al snel tien extra ambtenaren nodig zijn. Gaat de gemeente daarnaast actief het gesprek aan met stoppende boeren, zoals een deel van de politiek wil, dan is zelfs twaalf extra fte nodig.

De gemeente Oss telt op dit moment zo'n 350 veehouderijen. Ongeveer 250 agrariërs moeten tussen nu en 2024 beslissen of ze gaan investeren in emissiearme systemen of dat ze hun bedrijf stopzetten. De verwachting is dat ongeveer één op de drie voor die laatste optie kiest. Dat zou neerkomen op honderd Osse bedrijven.

Al die vrijkomende stallen en percelen nemen ook voor de gemeente een boel werk met zich mee. Om nog maar te zwijgen over alle vergunningen en bestemmingsplannen die zullen worden aangevraagd om de overige bedrijven emissiearm te maken. De capaciteit daarvoor ontbreekt nu op het gemeentehuis. Zelfs als er de komende jaren niets zou veranderen, is eigenlijk een fulltimer nodig op de afdeling ruimtelijke ordening. Plus nog eentje op leefomgeving, wonen en economie.

Extra handjes

Tegen 2023 wordt echter een stevige piek in het werk verwacht, wanneer de aanvragen voor emissiearme stallen binnenstromen. Om daarop voorbereid te zijn, is in totaal wel 9,5 fte extra nodig. Voor een deel verdienen die potentiële nieuwe krachten zichzelf terug. Oss verwacht voor hun werkzaamheden immers leges te ontvangen ter grootte van 4,5 fte.

Quote Wat je aan de voorkant binnen­haalt, levert aan de achterkant ook meer werk op Johan van der Schoot, wethouder

De gemeente kan er echter ook voor kiezen om individuele agrariërs proactief te benaderen. Zo kan Oss zelf de regie nemen en boeren bijvoorbeeld adviseren bij de stap naar kringlooplandbouw, energieopwekking of verschillende groene pilots. Die keukentafelgespreken kunnen informatief, adviserend en begeleidend van aard zijn. Om ze uit te voeren is echter nóg eens 2,5 fte extra nodig.

Geen valse verwachtingen wekken

Tijdens een raadsvergadering bleek begin vorige maand al dat een groot aantal partijen in de Osse gemeenteraad naar die laatste optie neigt. In dezelfde vergadering werd dan ook de motie aangenomen om de verschillende opties voor de gemeente in kaart te brengen, wat nu gebeurd is. Het gemeentebestuur spreekt overigens geen voorkeur uit. Dat laat de politiek een afweging maken bij de begroting.

,,Als gemeente moeten we ons goed afvragen wat we willen doen en wat niet", zegt wethouder Johan van der Schoot. ,,Want zo'n proactieve houding heeft consequenties. Wat je aan de voorkant binnenhaalt, levert aan de achterkant ook meer werk op. Daar moeten we op voorbereid zijn. We mogen geen verwachtingen wekken die we niet kunnen waarmaken.”