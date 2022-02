Trap-in in Volkel en Uden steunt vijftien ontwikkelingsprojecten

‘Willie de kapper’ (92), begrip in Heesch, overleden; kinderen krijgen hartverwar­men­de reactie

HEESCH - Begonnen als kappersknecht, later een eigen zaak aan ‘t Dorp 68 in Heesch. Een kapper pur sang die leefde voor zijn werk maar vooral voor zijn familie. Woensdag is familieman en herenkapper Willie van Herpen op 92-jarige leeftijd overleden.

10 februari