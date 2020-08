Traumahelikopter geland bij Geffense plas in Oss voor meisje dat omsloeg met luchtbed

Drenkelin­ge uit het water gehaald bij de Geffense Plas

17:50 OSS - Bij de Geffense Plas bij Oss is zaterdagmiddag rond 17.00 uur een drenkelinge uit het water gehaald. Hoe haar situatie nu is, is niet bekend, maar ze heeft lang onder water gelegen, laat uitbater Perry van Casperen van horecagelegenheid De Geffense Plas weten. De traumaheli kwam ter plekke en de vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd.