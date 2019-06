Traumahelikopter rukt twee keer uit voor ongevallen op Mennus Festival in Maren-Kessel

Column Wat is schadelij­ker: als een kind niet in spelthera­pie kan of als het buurthuis dicht gaat?

7:57 Toevallig stond ik voor mijn huis, toen bij de overburen de garagedeur openzwaaide. Er verscheen een vlag, en daarachter de twee meest opgeluchte en glunderende gezichten die ik in tijden zag. Het buurmeisje was geslaagd. En terwijl ze probeerde de vlag op te hangen, met de boekentas er alvast aan, maakte haar moeder foto's. De middag had lang geduurd, wachtend op het telefoontje van school. Ze bleek een 8,6 voor wiskunde gehaald te hebben, en uit het verhaal bleek dat dat ongeveer de som was van alle cijfers die ze in haar vwo-carrière voor het vak gehaald had.