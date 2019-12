Treinen tussen Oss en Den Bosch rijden weer

Gulle Ossenaren zorgen voor stevige buffer voor 'Eten Over Oss’

7 december OSS - Een blik erwtensoep, koffie, rijst of ranja. Het winkelend publiek in winkelcentrum De Ruwert doneerde zaterdag royaal aan 'Eten Over Oss'. Want de kersttijd breekt aan: een tijd van liefdadigheid én van voedselverspilling.