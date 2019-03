Treinverkeer ligt stil tussen Nijmegen en Den Bosch, bezoekers Snollebollekes mogelijk last van vertragingen

Winkel­nieuws: Kleding­zaak MOODish opent zaterdag aan het Heschepad

14:30 OSS - De Osse Neslihan Buyukcetin (37) is al haar hele volwassen leven actief in de damesmode. Nu staat ze met MOODish voor het eerst op eigen benen. Zaterdag opent de modezaak in een bijzonder pand aan het Heschepad.