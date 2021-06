Treinverkeer tussen Nijmegen en Oss ligt stil vanwege dodelijk ongeluk bij spoorovergang

Bij acute zorgen over geld kunnen André en Rien helpen, de veldwer­kers van het Osse Solidari­teits­fonds

17 juni OSS - Veldwerkers noemen ze zichzelf, de vrijwilligers van het Solidariteitsfonds in de gemeente Oss die mensen in acute financiële nood bijstaan. Ze willen dat het fonds bekender wordt, want dat laat nog te wensen over. ,,Hoe (sneller we) meer mensen we kunnen helpen, hoe beter.”