Treinverkeer tussen Oss en Den Bosch weer opgestart

Charmant huisje uit Schaijk verovert de wereld: ‘Gasten zijn betoverd’

11:28 SCHAIJK - In de Kroatische bergen vind je ze binnenkort, uit Afrika komen er bestellingen, en in het Catskillsgebergte in de VS wordt er een neergezet: maar vooralsnog staan ze alleen hier om de hoek, in Schaijk. Één daarvan is het hoofdkwartier van ANNA, een charmant houten huisje dat in sneltreinvaart de wereld verovert, vernoemd naar de moeder van Caspar Schols.